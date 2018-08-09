"سامسونغ" تستثمر 22 مليار دولار في مجالات جديدة

أعلنت #سامسونغ عن خططها خلال السنوات الثلاث المقبلة لاستثمار ما يصل إلى 22 مليار دولار في أربع مجالات رئيسية هي الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس 5G، والمكونات الإلكترونية للسيارات المستقبلية، والمستحضرات الدوائية الحيوية، وذلك سعيًا وراء مناطق نمو جديدة.

وقالت عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية إنها سوف تزيد عدد الباحثين لديها، عبر مراكزها العالمية للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة وكندا وروسيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى 1000 باحث.

وتعتبر شركة "سامسونغ للإلكترونيات" في الوقت الحالي أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، لكنها تفتخر أيضًا بأعمالها ضمن قطاع أشباه الموصلات، حيث إنها تزود عددا من الشركات بالرقاقات مثل #أبل، وتخطط مجموعة "سامسونغ" بشكل عام إلى استثمار ما مجموعه 161 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والتي تشمل النفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى الأبحاث والتطوير في أشباه الموصلات وتقنيات العرض والشاشات.

ويستهدف هذا الاستثمار خلق فرص عمل وتأمين مصادر دخل جديدة عبر التوسع في القطاعات المذكورة، حيث تظهر مؤشراتها الرئيسية للهواتف الذكية علامات ضعف، ويمثل هذا المبلغ زيادة بنسبة 6% عن إنفاق الشركة الكورية الجنوبية العملاقة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وذكرت الشركة أنها سوف تنفق معظم هذا الاستثمار في كوريا الجنوبية، وقالت إنها تتوقع خلق حوالي 40 ألف فرصة عمل جديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت "سامسونغ" إن الإعلان جاء بعد عدة أشهر من المداولات والمراجعات من قبل المجموعة، وقال Greg Roh، المحلل في شركة Hyundai Motor Securities: "حجم الاستثمار الإجمالي ليس مستغربًا، لكن يمكن لسامسونغ أن تكون أكثر نشاطًا في عمليات الاندماج والشراء لتحسين أدائها في الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس".

وكتبت الشركة في بيان صحافي: "تتوقع سامسونغ أن الابتكارات التي تدعمها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستقود تحولًا في مجال هذه الصناعة، في حين أن الجيل القادم من تقنية الشبكات اللاسلكية المحمولة المسماة الجيل الخامس سوف تخلق فرصًا جديدة في مجال القيادة الذاتية وإنترنت الأشياء IoT والروبوتات"، وفقاً لما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

ووفقاً للجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية، فإن مجموعة "سامسونغ" تمتلك 62 شركة فرعية، بإجمالي أصول مالية يبلغ 357 مليار دولار، وكانت الشركة قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن تسجيلها أبطأ نمو في الأرباح الفصلية، بعد حدوث تباطؤ في سوق الهواتف الذكية العالمي، ومع ذلك، فإنها تواصل العمل بشكل جيد ضمن قطاع الرقاقات.