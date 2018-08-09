"ميدغلف للتأمين" تقلص خسائرها بنسبة 98% في الربع الثاني

قلصت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني #ميدغلف_للتأمين، خسائرها قبل الزكاة بنسبة 94% إلى 31.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2018، مقارنة بخسائر 510.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعن الربع الثاني، اقتربت "ميدغلف للتأمين" من محو خسائرها بعدما تراجعت بنسبة 98% إلى 8.6 مليون ريال مقارنة بخسائر 417.3 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 33% نتيجة انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 31%.

كما قامت الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق بتعزيز مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 358 مليون ريال سعودي مقارنة مع تخفيض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال الربع الحالي بمبلغ 20 مليون ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بشطب نظام تقنية المعلومات (ERP system) بقيمة 26 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق. ويعود سبب ارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 166.4%.