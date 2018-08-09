10.7 مليون ريال خسائر "وفا للتأمين" بالربع الثاني

تكبدت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني " #وفا_للتأمين" السعودية، خسائر في الربع الثاني من 2018، بلغت 10.66 مليون ريال، مقابل أرباح 2.92 مليون ريال، في الربع الثاني من 2017، ومقابل خسائر 31.8 مليون ريال، في الربع السابق بانخفاض في الخسائر 66.48%.

وقالت #شركة_وفا_للتأمين إن سبب خسائر الربع الثاني يعود لانخفاض إجمالي أقساط التأمين المككتبة بنسبة 80.24% وانخفاض صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 80.49%، إضافة إلى انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 51.80%.

وخلال النصف الأول من 2018، بلغت قيمة خسائر وفا للتأمين 42.4 مليون ريال، مقابل أرباح 6.57 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2017.