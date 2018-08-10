طرح 30% من "أبوقير للأسمدة" ضمن برنامج الطروحات بمصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أنه تقرر طرح نحو 30% من أسهم شركة أبوقر للأسمدة والصناعات الكيمياوية في البورصة المصرية، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يبدأ تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إلى أن نسبة الطرح تتمثل في 12.7% للهيئة العامة للتنمية الصناعية، و8.1% لشركة "الأهلي كابيتال"، و2.7% لشركة "كيما"، و1.5% للشركة القابضة للصناعات الكيمياوية، و5% لبنك الاستثمار القومي.

وعقد الوزير المصري اجتماعاً ضم أعضاء مجلس إدارة الشركة لمتابعة أداء وأنشطة الشركة ومشروعاتها الجديدة واعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2017/2018.

وأشاد "الملا" بالنتائج المحققة، وأكد أهمية الدور الذي تلعبه شركة أبوقير للأسمدة التي تنافس كبرى الشركات العالمية من حيث الإنتاجية والتنوع والجودة وتطبيقها نظام تخطيط الموارد لتبسيط العمليات في قطاعات الإعداد للشراء والتصنيع والخدمة والمبيعات والتمويل والموارد البشرية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لتسويق المنتجات لمواكبة متطلبات السوق والوصول إلى أعلى ربحية.

وأشار إلى أهمية إدراج الشركة في برنامج طروحات الحكومة المصرية في البورصة باعتباره أحد الأدوات التي تهدف إلى زيادة الحوكمة والمساهمة فى تنشيط البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

ويساهم في شركة أبوقير للأسمدة، كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة التنمية الصناعية، وشركة كيما، وشركة الأهلي كابيتال، والشركة القابضة للصناعات الكيمياوية، وبنك الاستثمار القومي، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وصناديق الاستثمار والأفراد، واتحاد العاملين المساهمين.

وأوضح رئيس الشركة، الكيميائي سعد أبو المعاطي، أن شركته حققت أرقاماً ونتائج غير مسبوقة منذ نشأتها، حيث بلغت إيراداتها نحو 8.3 مليار جنيه في ظل تنفيذ خطط عمل إحلال وتجديد مصانع الشركة بالكامل الذى يعمل بعضها منذ عام 1979 أى منذ نحو من 40 سنة تقريباً.

وقدم عرضاً توضيحياً عن المشروعات القائمة والتي تشمل إقامتها لأكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 650 متراً مكعباً فى الساعة، بالإضافة إلى وحدة إزالة الأملاح ومصنع إنتاج الشكائر البلاستيكية، ومشاركتها فى إقامة أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بأبوطرطور بالوادي الجديد.

هذا بالإضافة إلى البدء فى إجراءات إقامة مشروع لإنتاج نترات النشادر بطاقة 600 طن يومياً ومصنع لإنتاج نترات النشادر المدعمة بالكالسيوم، وإنتاج جميع أنواع الأسمدة المخلوطة والمركبة للمساهمة في توفير الأسمدة اللازمة للسوق المحلي، وأيضاً مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان بالأراضي الصحراوية.