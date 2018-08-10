"أرامكو" تعين خالد الدباغ نائب رئيس للمالية

أجرت شركة #أرامكو السعودية في 7 أغسطس/آب الجاري بعض التعيينات في الإدارة المالية بموافقة مجلس إدارتها الذي اجتمع مؤخراً، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبيرغ.

ووافق مجلس إدارة الشركة، ابتداء من الأول من شهر سبتمبر، على تعيين خالد الدباغ في منصب نائب الرئيس الأعلى للمالية خلفاً لعبد الله السعدان الذي انتقل ليرأس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كما وافق على تعيين معتصم المعشوق في منصب مسؤول الخزانة في الشركة بعد أن كان يشغل منصب نائب الرئيس المختص بشؤون اكتتاب أرامكو. ولم تذكر المصادر ما إذا كان المعشوق سيستمر في المنصبين معاً أم لا.

وتأتي هذه التعيينات في وقت مهم للشركة، حيث تبحث الشركة حالياً جميع خياراتها المالية من أجل الاستحواذ على حصة قد تتراوح بين 50 و70% في شركة الصناعات الأساسية #سابك، والتي من المتوقع أن تكون من أكبر الاستحواذات في تاريخ السوق السعودية، وفقا لما نقلتة صحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت وكالة بلومبيرغ الشهر الماضي نقلا عن مصادر لها، إن شركة أرامكو السعودية تدرس إمكانية #إصدار_سندات_دولية لأول مرة، وذلك لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة سابك من #صندوق_الاستثمارات_العامة والتي قد تقدر بنحو عشرات المليارات من الدولارات.

وأوضحت المصادر أن إصدار "أرامكو" للسندات الدولية سيكون مقترنا كذلك باقتراض من البنوك لتمويل الصفقة.

وأضافت المصادر لبلومبيرغ أن خطوة صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصته في "سابك" ربما تكون بديلا عن طرح حصة من "أرامكو" للاكتتاب العام الأولي.

وأشارت إلى أن طرح "أرامكو" لسندات دولية سيجبرها على الإفصاح عن حساباتها للمستثمرين وكشفها عن العديد من التفاصيل الأخرى مثل احتياطيات النفط وعملياتها.

وأكدت المصادر أن "أرامكو" لم تبدأ بعد أي مفاوضات حول الحجم المحتمل للسندات، والذي سيحدده حجم الحصة المراد الاستحواذ عليها في "سابك"، إضافة إلى حجم القروض التي ستحصل عليها من البنوك.