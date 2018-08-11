طيران الإمارات تعود للتوسع بالرحلات لأميركا

قال مسؤول تنفيذي بشركة طيران الإمارات إن الشركة تتوقع زيادة في خانة الآحاد في سعة رحلاتها إلى الولايات المتحدة في 2018 مع انتعاش السوق، بعد أن تسببت قيود على السفر فرضتها إدارة ترمب في إضعاف الطلب من الشرق الأوسط أوائل العام الماضي.

وقال مات شميد، النائب الأول للرئيس لطيران الإمارات أميركا الشمالية، متحدثاً بالهاتف من تورونتو إن الطلب على السفر من الولايات المتحدة وإليها عاد إلى مستويات ما قبل يناير كانون الثاني 2017.

وأضاف أن طيران الإمارات زادت بالفعل عدد الرحلات على بعض الخطوط الأميركية التي كانت خفضتها في ربيع 2017 بعد أن أدت قيود فرضتها الحكومة الأميركية على السفر إلى إضعاف الطلب.

وأضاف قائلا "الآن نحن عدنا فعلا إلى المسار الصحيح... الطلب أصبح قوياً للغاية مجددا".