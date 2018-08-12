أرباح "اللجين" الفصلية تقفز 412% لـ64 مليون ريال

قفزت الأرباح الفصلية لشركة #اللجين_السعودية إلى 63.99 مليون ريال في الربع الثاني من 2018، مقارنة مع 12.49 مليون ريال في الربع الثاني من 2017، بنمو 412.33%، ومقابل 62.46 مليون ريال في الربع السابق بنحو 2.45%.

وقد تجاوزت أرباح #اللجين متوسط توقعات المحللين عند 50 مليون ريال.

وقالت اللجين إن ارتفاع صافي ربح الربع الثاني مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي يعود إلى الزيادة في حصة اللجين من صافي أرباح شركة زميلة - الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) (بزيادة قدرها 51.29 مليون ريال).

ويعود ارتفاع صافي ربح "ناتبت" خلال الربع الحالي إلى التوقف المجدول لمجمع ناتبت للبتروكيماويات لإجراء الصيانة الدورية خلال نفس الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لشركة اللجين في الربع الثاني 64.37 مليون ريال، مقابل 12.75 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 404.86%.

وخلال النصف الأول من 2018، حققت #شركة_اللجين أرباحا بلغت قيمتها 126.45 مليون ريال، مقابل 41.35 مليون ريال في النصف الأول من 2017، بنمو 205.8%.