أمانة للتأمين: تلقينا خطابا بعدم ممانعة زيادة رأس المال

أعلنت #شركة_أمانة_للتأمين التعاوني السعودية حصولها على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي المبدئية على زيادة الشركة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

وقالت #أمانة_للتأمين إن موافقة المؤسسة النهائية مرهونة بتزويدها بتعهد غير مشروط وغير قابل للإلغاء من قبل متعهد مرخص على تغطية كامل الاكتتاب في حقوق أولوية زيادة رأس المال.

وقدمت الشركة خطاب تعهد مقدماً من قبل شركة #الأهلي_المالية (الأهلي كابيتال) على تغطية كامل الاكتتاب في حقوق أولوية زيادة رأس المال، على أن تستوفي الشركة متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

وسيصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 240 مليون ريال، مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وكان مجلس إدارة أمانة للتأمين قد أوصى في 7 سبتمبر 2016، بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.