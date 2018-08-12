سيناريو التخارج.. شركة ألمانية للسيارات تنسحب من إيران

أوقفت شركة #دور_الألمانية أنشطتها في إيران التي تضررت بفعل إعادة فرض #عقوبات_أميركية عليها في الأسبوع الماضي، وشملت تهديدا بإدراج أي شركة تتعامل مع طهران في القائمة السوداء.

وقال مدير العمليات المالية بشركة التوريدات في قطاع السيارات، كارلو كروسيتو، في مقابلة مع صحيفة "بويرسن – تسايتونغ": "نمت الأعمال في إيران في العام الماضي، والآن أوقفنا أنشطتنا في الوقت الراهن".

وأضاف "فزنا بعقدين أكبر في 2017. ليسا على درجة كبيرة من الأهمية لكن لا يستهان بهما أيضا. كانت فرصة من حيث هوامش (الربح) ولكن نخسر الآن".

ودافعت الصين وألمانيا يوم الأربعاء عن علاقاتها التجارية مع #إيران في مواجهة تحذير الرئيس دونالد ترمب من أن أي شركة تتعامل مع إيران ستمنع من العمل في الولايات المتحدة.

وعلقت عدة شركات أوروبية خططها للاستثمار في إيران، منها شركة توتال العملاقة في قطاع النفط، وكذلك شركات صناعة السيارات بي.إس.إيه ورينو ودايملر المصنعة للسيارات.