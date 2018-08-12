شركة سعودية تتجه لشراء محافظ إقراض بـ50 مليار ريال

تعتزم #الشركة_السعودية_لإعادة_التمويل_العقاري "سرك" شراء محافظ إقراض عقارية من مؤسسات تمويلية في السعودية بقيمة 50 مليار ريال خلال سنتين، بهدف ضخ سيولة أكبر في السوق التمويلية السكنية، ما يمكن عددا أكبر من المواطنين من تملك المنازل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري " #سرك"، فابريس سوسيني، إن الشركة تسعى خلال العامين المقبلين إلى الاستحواذ على نسبة 10% من الحصة السوقية لقطاع التمويل، وبنسبة استحواذ 20 في المئة بحلول عام 2026، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأكد أن نسبة سيولة محافظ الإقراض، التي تم ضخها في السوق تبلغ نحو 30% من إجمالي قيمة المحافظ التي تم شراؤها والبالغة نحو خمسة مليارات ريال، في حين أن الجزء الباقي من المحافظ التي تم شراؤها لم يتم ضخ سيولتها في السوق حتى الآن.

وفيما لم يفصح عن عدد المحافظ المستهدف شراؤها خلال 2018، أوضح الرئيس التنفيذي أنه لن يتم شراء محافظ إقراض من المؤسسات التمويلية خارج المملكة، حيث إن الشركة ستقتصر على شراء المحافظ فقط من المؤسسات التمويلية الموجودة في السعودية.

وكانت الشركة السعودية لإعادة #التمويل_العقاري قد كشفت في تصريحات سابقة عن قيمة محافظ الإقراض السبع التي اشترتها الشركة وتتجاوز خمسة مليارات ريال، من سبع مؤسسات تمويلية تتمثل في خمس شركات ومصرفين.

كما أطلقت الأربعاء الماضي الشريحة الأولى من تمويل القروض العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة، التي يتم تقديمها للمواطنين السعوديين من خلال مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة.

وأوضحت الشركة أن خيارات التمويل الجديدة متاحة لجميع المواطنين، سواء كانوا من الحاصلين حاليا على قروض أو مقترضين جدد، شرط أن يجمعوا بين التأهل لذلك، وفق معايير الحصول على قرض عقاري.

وأبرمت الشركة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، اتفاقية مع الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" تهدف إلى تقديم حلول تمويل سكني أكثر تنوعا وبأسعار أفضل، بقيمة تبلغ 1.5 مليار ريال لشراء محفظة تمويل سكني تملكها حاليا "سهل"، إضافة إلى تقديم تمويل قصير الأجل على مدى 18 شهرا للشركة السعودية لتمويل المساكن " #سهل".