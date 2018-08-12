نور للاستثمار تبيع 1% في بنك "ميزان" وتربح مليون دولار

قامت شركة "نور_للاستثمار" المالي ببيع 9 ملايين سهم من ملكيتها في بنك ميزان في باكستان، وهي تمثل نسبة 0.85% من رأسمال البنك.

وبحسب ما ورد في بيان للشركة، فإن هذه الصفقة تمت لصالح مؤسسات مالية أجنبية بقيمة بلغت 5.57 مليون دولار، ما يعادل 1.68 مليون دينار كويتي.

لتصبح ملكية الشركة في #بنك_ميزان بعد بيع النسبة المذكورة 39.53%.

وعن الأثر المالي للصفقة، حققت الشركة أرباحا صافية بقيمة 293 ألف دينار تقريبا سوف تدرج في أرباح الشركة بالربع الثالث. كما حققت ارتفاعا في حقوق الملكية بقيمة 648 ألف دينار كويتي تقريباً.