"الصحراء" توصي بتوزيع أرباح نقدية بـ5% للنصف الأول

أوصى مجلس إدارة شركة #الصحراء_للبتروكيماويات ، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% (ما يعادل 0.50 ريال للسهم) كأرباح عن النصف الأول من 2018.

وأشارت شركة "الصحراء" إلى أن إجمالي المبلغ الموزع 219,397,500 ريال، علماً أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 438,795,000 سهم.

وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق يوم الخميس 16 أغسطس 2018 على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت الشركة بأن تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقاً.