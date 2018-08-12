"عذيب" تُعلن عدم تمكنها من نشر نتائجها..ما السبب؟

أعلنت شركة #اتحاد_عذيب_للاتصالات "GO جو"، عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 (ثلاثة أشهر) على موقع "تداول" في الوقت المحدد.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، أن ذلك بسبب عدم نشر القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2018.

وتوقعت الشركة أن تنتهي من إعداد هذه الدراسات والانتهاء من المتطلبات خلال فتـرة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

كما توقعت الشركة، نشر قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 (ثلاثة أشهر) بعد الانتهاء من نشر القوائم المالية السنوية خلال المدة الموضحة، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.