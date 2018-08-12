NCB وSTC لديهما تعرض للسوق التركية لكن التأثير محدود

قال الخبير في الأسواق المالية، هشام أبو جامع في مقابلة مع "العربية"، إنه على الرغم من انكشاف البنك " #الأهلي " وشركة الاتصالات السعودية "STC" على السوق التركية، غير أن التأثير سيكون محدوداً بحيث لن يتجاوز الـ2 أو 3% على أرباح الشركتين.

وفي حين تراجع سهم البنك الأهلي بنحو 3% على خلفية الانكشاف على تركيا، لامتلاكه ما نسبته 65% إلى 67% من بنك تركي، يقول أبو جامع إن معظم أرباح البنك هي أرباح داخلية تأتي من السعودية.

والأمر نفسه ينطبق على شركة STC# ، حيث إن معظم مصادر دخل الشركة يأتي من البحرين والكويت، وجزء محدود من تركيا.

وبحسب نتائج الشركة في العام 2017، فإن 90% من دخل "STC" والبالغ حينها نحو 50 مليار ريال، فقط 4.7 مليار ريال تأتي من خارج المملكة، وفق أبو جامع.

وتراجع سهم "الاتصالات السعودية" بنحو 0.94% في تمام الساعة 12:03 بتوقيت دبي.

ويشير أبو جامع إلى أنه في حال استمرار #الليرة_التركية، فإن التأثير الأكبر سيكون على البنوك الأوروبية التي لديها انكشاف عالٍ على السوق التركية، وبالتالي يمكن لهذه البنوك أن تعتمد على التأثير على القطاعات الخارجية ما يحدث تأثيراً مباشراً في السوق العالمية.

ووفق تداولات اليوم، تراجع مؤشر السوق السعودية بنحو 1.5% على مستوى الأسبوع الماضي.