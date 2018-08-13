أرباح "الواحة كابيتال" تقفز 31% لـ240 مليون درهم

أعلنت " #الواحة_كابيتال " عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من عام 2018، محققة أرباحاً صافية بمقدار 239.7 مليون درهم، بنمو نسبته 31% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

ويعود هذا النمو القوي إلى حدٍ كبير من التخارج الذي قامت به الواحة كابيتال من حصتها في "الشركة الوطنية للخدمات البترولية القابضة المحدودة" في يونيو 2018.

هذا وقد حافضت الشركة على قوة ميزانيتها العمومية وذلك من خلال قدرتها العالية على تحقيق النقد وثبات أداء عملياتها في مجال الاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول.

وبلغ إجمالي الإيرادات 618.7 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 12.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي الربح من عمليات الاستثمارات الرئيسية 196.0 مليون درهم في النصف الأول، مرتفعاً بنسبة 12.5% عن نفس الفترة من العام الماضي .

أما أرباح الربع الثاني، فقد بلغ صافي الربح 132.4 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 38.5% عن الربع المماثل من العام الماضي.

في حين بلغ إجمالي الدخل 306.5 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 7.7% عن الربع المماثل من العام الماضي.