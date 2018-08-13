صفقات استحواذ دعمت أرباح "أمانات" بـ12% للنصف الأول

أعلنت شركة #أمانات_القابضة ("أمانات")، اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2018، حيث سجلت الشركة نمواً خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ بلغ صافي أرباحها للفترة المذكورة 27.9 مليون درهم إماراتي بنمو نسبته 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 مدفوعا بما حققته الشركة من استثمارات في شركات رائدة خلال الفترة.

في حين ارتفعت ايرادات الشركة إلى 51.9 مليون درهم بزيادة نسبتها 7.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 نتيجة للنمو المستمر في حصة الشركة من أرباح الشركات الحليفة والتي سجلت زيادة بلغت 42.2% مقارنة بالنصف الأول 2017.

إن النمو في حصة أمانات من أرباح الشركات الحليفة كان نتيجة لسلسلة من الاستثمارات في شركات نفذتها أمانات خلال النصف الأول من العام حيث قامت بالاستحواذ على حصة 35% في "شركة جامعة أبوظبي القابضة" في مارس 2018 إضافة إلى زيادة حصتها في "شركة #تعليم_القابضة " بنسبة 5.3% في ديسمبر 2017.

وشهد النصف الأول 2018 إنجاز "أمانات" ثاني صفقاتها الاستثمارية لهذا العام، عبر استحواذها في يونيو 2018 على أرض ومباني مدرسة "نورث لندن كوليجييت" (NLCS) في دبي، مقابل مبلغ وقدره 360 مليون درهم إماراتي والذي ساهم في تنويع قاعدة أصول أمانات عبر الاستثمار في البنية العقارية المتخصصة.

كما أن هذه الصفقة ستحقق دخلا ثابتا وعائدا مجديا للشركة والذي من شأنه تنمية العوائد وتوزيعات الأرباح للمساهمين.

ومع استكمال هذه الصفقة، تكون "أمانات" قد استثمرت ما مجموعه 705 ملايين درهم إماراتي في عدد من الصفقات الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يرفع الحجم الإجمالي لاستثمارات الشركة منذ تأسيسها وحتى نهاية الفترة المذكورة إلى 1.5 مليار درهم إماراتي، تشكل نسبة 58% من إجمالي رأسمالها والبالغ 2.5 مليار درهم إماراتي.

ومن الجدير بالذكر أن أمانات قامت في يوليو بالاستحواذ على 100% من ملكية جامعة "ميديلسكس" دبي والتي تعد فرعا لجامعة "ميديلسكس" لندن في صفقة بلغت قيمتها 369 مليون درهم وبذلك تكون أمانات قد نجحت في استثمار 73% من رأسمالها لغاية أغسطس 2018.

كما قامت "أمانات" خلال النصف الأول من العام الحالي في تنمية العائد على فائض السيولة، حيث حققت الشركة ما نسبته 3.43% في النصف الأول 2018 مقارنة بنسبة 3.24% للفترة نفسها 2017.