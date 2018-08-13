نمو أرباح إعمار للتطوير الفصلية 73% لـ271 مليون درهم

أعلنت #شركة_إعمار_للتطوير"، تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.82 مليار درهم أو 496 مليون دولار، خلال النصف الأول من 2018، بنمو نسبته 68%، مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي، البالغة 1.08 مليار درهم أو 294 مليون دولار.

ووصلت إيرادات الأشهر الستة الأولى من عام 2018 إلى 6.99 مليار درهم، بفضل التقدم في الأعمال الإنشائية ومواصلة تسليم الوحدات في المواعيد المحددة. وتمثل هذه الزيادة نسبة 119%، مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 3.19 مليار درهم أو 868 مليون دولار.

وبما يعكس اهتمام المستثمرين بالوجهات السكنية التي تطلقها "إعمار للتطوير"، حققت الشركة إجمالي مبيعات بقيمة 6.23 مليار درهم (1.70 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2018. وحققت الشركة حتى الاَن مبيعات لمشاريع قيد الإنجاز بقيمة 38.50 مليار درهم سيتم تسجيل معظمها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وخلال الربع الثاني من 2018، حققت "إعمار للتطوير" نمواً بنسبة 73%، في صافي الأرباح ليصل إلى 997 مليون درهم، أو 271 مليون دولار، مقارنة بصافي أرباح الربع الثاني من 2017 والذي بلغ 575 مليون درهم. ووصلت إيرادات الربع الثاني إلى 3.72 مليار درهم، بنمو نسبته 145%، مقارنة بإيرادات الربع الثاني من 2017 والتي بلغت 1.52 مليار درهم.

وأطلقت " #إعمار_للتطوير" خلال النصف الأول من 2018 أكثر من 3600 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروعاتها الكبرى المتعددة في دبي، ولدى الشركة حالياً أكثر من 60 مشروعاً سكنياً قيد التطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم أكثر من 28 ألف وحدة سكنية.

وتضمنت قائمة الوجهات الجديدة التي أطلقتها "إعمار للتطوير" خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 كلاً من: مجمع "ذا جراند" الحصري المتميز الذي يضم الشقق ومنازل البنتهاوس، إضافة إلى وحدات التاون هاوس على منصة البوديوم ضمن "خور دبي"؛ "سوسيو" و"كوليكتيف" اللذين يقدمان مفاهيم جديدة للعيش المشترك في "دبي هيلز استيت"؛ "بيتش فيستا" و"سنرايز بي" في "إعمار بيتشفرونت"؛ "جراندي" في وسط مدينة دبي، وغيرها. وخلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف، أطلقت "إعمار" عدداً من العروض الترويجية القيّمة التي ساهمت في تعزيز المبيعات.