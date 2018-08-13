نمو الأرباح الفصلية لـ"أدنوك" 24% إلى 580 مليون درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أدنوك للتوزيع بنسبة 24% لتصل إلى 580 مليون درهم.

وارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 20% لتصل إلى 5.8 مليار درهم.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 30% لتصل إلى 610 ملايين درهم. في حين انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 23% لتصل إلى 180مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع المهندس سعيد مبارك الراشدي، إن "نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2018 تؤكد على نجاح جهودنا لتحقيق الاستراتيجية الموضوعة حيث أحرزنا تقدماً جيداً في دعم الركائز الثلاث الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجيتنا والتي تشمل المنتجات النفطية وغير النفطية ومبادرات تعزيز الكفاءة المالية".

وأشار إلى أن أدنوك للتوزيع تواصل تحقيق نتائج مالية قوية مدعومة بتحسين هوامش الربح وتعزيز الكفاءة المالية للتكاليف التشغيلية حيث نسير بخطى واثقة نحو هدفنا المعلن والمتمثل بتوفير حوالي 190 مليون درهم في عام 2018 من خلال خفض النفقات.

وأضاف "كشركة مدرجة حديثاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية تواصل أدنوك للتوزيع التزامها بتطبيق أعلى مستويات الانضباط في ما يتعلق بالاستثمارات الرأسمالية وهو ما ساهم في خفض ميزانية الإنفاق الرأسمالي بشكل كبير مقارنة بعام 2017 وقد حققنا ذلك مع استمرارنا في توسعة شبكة محطاتنا ودون أي تأثير على السلامة أو جودة الخدمات وتجربة العملاء".

وأكد الراشدي أن أدنوك للتوزيع شهدت على مدى النصف الأول من 2018 أداء قوياً بشكل عام حيث ارتفعت مساهمة قطاع التجزئة في الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 39 في المائة وحققنا زيادة بنسبة 5% في مبيعات الوقود للشركات، مشيراً إلى أنه "تم التركيز خلال هذه المرحلة على العملاء وتعزيز مرونة أعمالنا التجارية لتتماشى مع المتطلبات المتغيرة للسوق ونحن واثقون من قدرة الشركة على تنفيذ خطة الأعمال لعام 2018 وما بعده حيث نسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانة أدنوك للتوزيع كشركة وقود ومتاجر تجزئة عالمية المستوى".