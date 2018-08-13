"إشراق" تضاعف أرباحها الفصلية 10 مرات إلى 7 ملايين درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة إشراق العقارية بعشرة أضعاف لتصل إلى 7 ملايين درهم، مقابل أرباح بلغت 0.6 مليون درهم بالربع المقابل من عام 2016.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى تسجيل أرباح من إعادة تقييم أصول بقيمة 6 ملايين درهم.

وأوضحت النتائج المالية تحول الشركة إلى الربحية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 14.8 مليون درهم مقابل خسائر بنحو 0.3 مليون درهم بنفس الفترة من عام 2017.

وتضمنت النتائج خسائر من التقييم العادل للاستثمارات العقارية بمقدار 32.4 مليون درهم مقابل لا شيء خلال الفترة الحالية.

كما تضمنت النتائج أرباحًا من التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة قدرها 11.5 مليون درهم مقابل لا شيء خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وتضاعفت إيرادات التمويل بثلاث مرات لتصل إلى 2.7 مليون درهم.

ووافق مجلس الإدارة على برنامج شراء الشركة لأسهمها وبنسبة لا تزيد عن 10%.