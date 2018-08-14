أرباح "We" تتجاهل قفزة الإيرادات وتهوي 18% بالنصف الأول

في الوقت الذي سجلت فيه الشركة المصرية للاتصالات "We" أكبر إيرادات نصفية في تاريخها، تراجعت الأرباح بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفق نتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة، فقد انخفض صافي أرباحها بعد الضريبة بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام الجاري ليسجل 2.06 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.5 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة إلى 10.1 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 16% على أساس سنوي.

وجاء ارتفاع الإيرادات مدفوعا بالزيادة المستمرة في إيرادات خدمات الإنترنت التي بلغت نسبة 45% خاصة الإنترنت فائق السرعة الأرضي.

وحققت إيرادات قطاع المحمول نسبة نمو ذات رقم أحادي مرتفع من إجمالي إيرادات أعمال التجزئة.

كما حققت الشركة نمواً في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث حقق عدد مشتركي التلفون الثابت زيادة قدرها 11%، إذ عادت أعداد مشتركي التلفون الثابت للزيادة مرة أخرى نتيجة للنمو في عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت. كما بلغ عدد صافي مشتركي المحمول الجدد مليون عميل منذ بداية العام ليصل إجمالي عدد مشتركي المحمول إلى 3.3 مليون عميل.

وحقق إجمالي الربح التشغيلي نموا قدره 11% عن نفس الفترة من العام السابق، على الرغم من الزيادة الكبيرة في النفقات الرأسمالية والتي انعكست على زيادة مصروف الإهلاك بنسبة 23% وتكلفة الرخصة التي انعكس أثرها على الزيادة الكبيرة في مصروف الاستهلاك.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 2.1 مليار جنيه مصري بنسبة انخفاض قدرها 18%، نتيجة للانخفاض في إيرادات الاستثمار من "فودافون" ومتأثرا بالزيادة في المصروفات التمويلية، كما تأثر صافي ربح النصف الأول سلباً بنتائج أعمال الربع الأول حيث بلغت الزيادة في صافي ربح الربع الثاني نسبة 4 بالمئة فقط مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ونسبة 66% عن الربع الأول حيث عوض النمو التشغيلي الزيادة في مصروفات الإهلاك والاستهلاك والمصروفات التمويلية لهذا الربع.

وبلغت النفقات الرأسمالية نحو 1.7 مليار جنيه مصري بما يمثل نسبة 17% من إجمالي الإيرادات.

وخلال العام الماضي، حققت الشركة المصرية للاتصالات زيادة في صافي أرباحها بنسبة 18% مقارنة بعام 2016. وسجل صافي ربح الشركة نحو 3.15 مليار جنيه مقابل نحو 2.7 مليار جنيه في 2016.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 18.6 مليار جنيه مقابل نحو 13.95 مليار جنيه خلال 2016 بنسبة زيادة تقدر بنحو 33.1%.