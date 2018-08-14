حكم مرتقب بحق مؤسس أبراج.. فهل يسبق التسوية؟

قال محام مشارك في قضية تخص مؤسس #أبراج يوم الثلاثاء إن محكمة إماراتية ستصدر حكما بحق #عارف_نقفي مؤسس شركة الاستثمار المباشر ومسؤول تنفيذي آخر في 26 أغسطس آب، لإصدار شيك بدون رصيد كاف.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون عن #التصفية المؤقتة للشركة إلى بيع أنشطتها لإدارة الاستثمارات.

وترتبط القضية الجنائية المُقامة في إمارة #الشارقة بشيك قيمته 798 مليون درهم (217.3 مليون دولار) وقعه نقفي ومسؤول تنفيذي زميل لصالح #حميد_جعفر وهو مساهم مؤسس آخر في #أبراج.

وقال خالد البناي من شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة التي تمثل جعفر إن المحكمة حجزت القضية يوم الثلاثاء للحكم في 26 أغسطس آب.

وذكر حبيب الملا محامي نقفي أن قرار المحكمة كان متوقعا.

وأضاف "المفاوضات ما زالت جارية بين الأطراف ونأمل بتوصلهم إلى #تسوية قبل الجلسة القادمة".

ونقفي أكبر مساهم منفرد في #أبراج_القابضة التي تمتلك نشاط إدارة الاستثمار.

وتقدمت أبراج بطلب تصفية مؤقتة في #جزر_كايمان في يونيو حزيران بعد اضطراب على مدى أشهر يرتبط بخلاف مع مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.

وذكرت رويترز يوم الاثنين نقلا عن مصدر بقطاع التمويل أنه يجري البحث عن مشترين محتملين لأنشطة إدارة الاستثمار التابعة لأبراج، وأن من بين المهتمين بتقديم عرض للشراء تحالف من #أجيليتي_الكويتية وسنتربريدج بارتنرز ومقرها الولايات المتحدة.

ومن بين المهتمين الآخرين بالشراء #يورك_كابيتال_مانجمنت و#مجموعة_أبوظبي_المالية.