دريك أند سكل تعين يوسف الملا رئيساً تنفيذياً جديداً

وافق مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال على تعيين يوسف الملا كرئيس تنفيذي للشركة، على أن يتولى مهامه اعتبارًا من 26 أغسطس 2018، وذلك خلال اجتماعه المنعقد أمس الاثنين.

وانخفضت الخسائر الصافية لشركة #دريك_أند_سكل الإماراتية في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 1% وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه لتصل إلى ما يقارب 181 مليون درهم.

كما انخفضت خسائر الشركة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 449% على أساس سنوي وصولاً إلى ما يقارب 165 مليون درهم.

وقامت خلال شهر أكتوبر 2017 بتخفيض رأس المال إلى 571 مليون درهم عن طريق إلغاء 1714.1 مليون سهم من أسهم الشركة، وزيادة رأس المال إلى 1071 مليون درهم نتيجة إصدار 500 مليون سهم لصالح شركة تبارك للاستثمار.

ويعود سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية إلى تحقيق هامش ربح بـ 3.4% مقابل تسجيل هامش سالب بـ 6.7% خلال الفترة نفسها من عام 2017، نتيجة انخفاض التكاليف المباشرة بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما يعود إلى تراجع المصاريف العمومية والإدارية إلى 162.9 مليون درهم مقارنة بـ 884.9 مليون درهم خلال النصف الأول 2017.