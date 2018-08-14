سابتكو: 500 مليون ريال لتوريد حافلات الرياض

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي #سابتكو عن حصول شركتها التابعة #شركة_المواصلات_العامة على تمويل مرابحة بقيمة 500 مليون ريال لمدة 6 أشهر من #البنك_العربي_الوطني.

وقالت سابتكو في بيان نشرته على موقع #سوق_الأسهم_السعودية اليوم، إن عملية المرابحة ستكون "بضمان تنازل عن عوائد عقد مشروع" توريد 956 حافلة ذات أنواع وأحجام وسعات متعددة لتنفيذ خدمات مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة #الرياض.

وكانت #النقل_الجماعي التي تمتلك نسبة 80% من #المواصلات_العامة، قد أعلنت توقيع عقد توريد الحافلات للمشروع بتاريخ 4 مارس 2015، في حين جرى توقيع عقد التمويل في 14 أغسطس 2018.

ويأتي تمويل المرابحة بهدف "تمويل عمليات شراء حافلات المرحلة الأولى للمشروع، وسيكون مبلغ التمويل متاحاً مرة أخرى لشراء حافلات المرحلة الثانية ومن ثم سداده خلال 6 أشهر، وذلك عند استلام الدفعة المقدمة وفقاً لعقد المشروع المعلن سابقا. ولا يوجد طرف ذو علاقة" بصفقة التمويل.