شركة تابعة لـ"أرابتك" تفوز بعقد بـ155 مليون درهم بدبي

فازت شركة أرابتك للخدمات الهندسية التابعة لشركة "أرابتك القابضة" بأمر تغيير خاص بعقد مشروع البنية التحتية لنظام الصرف الصحي ومياه الأمطار من بلدية دبي بقيمة 155 مليون درهم.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إلى أن المشروع يقع في منطقة الخوانيج، وتوقعت أن يستغرق إنجازه 15 شهراً. ولفتت إلى أن المشروع سينضم إلى محفظتها من مشاريع البنية التحتية.

وكانت قد كشفت الشركة في منتصف يونيو الماضي عن فوز شركة صقر الإمارات الكهروميكانيكية "إيفيكو" إحدى الشركات التابعة لها بعقد الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية لقطعة الأرض 19 في كريك هورايزون بمشروع إعمار العقارية التطويري لخور دبي.