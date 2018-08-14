عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

شركة تابعة لـ"أرابتك" تفوز بعقد بـ155 مليون درهم بدبي

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

فازت شركة أرابتك للخدمات الهندسية التابعة لشركة "أرابتك القابضة" بأمر تغيير خاص بعقد مشروع البنية التحتية لنظام الصرف الصحي ومياه الأمطار من بلدية دبي بقيمة 155 مليون درهم.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إلى أن المشروع يقع في منطقة الخوانيج، وتوقعت أن يستغرق إنجازه 15 شهراً. ولفتت إلى أن المشروع سينضم إلى محفظتها من مشاريع البنية التحتية.

وكانت قد كشفت الشركة في منتصف يونيو الماضي عن فوز شركة صقر الإمارات الكهروميكانيكية "إيفيكو" إحدى الشركات التابعة لها بعقد الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية لقطعة الأرض 19 في كريك هورايزون بمشروع إعمار العقارية التطويري لخور دبي.

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر