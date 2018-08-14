قريباً.. "كريم" تطلق خدمة النقل بـ "الباصات"

فرضت المنافسة في مجال النقل التشاركي، بين #أوبر و #كريم في منطقة الشرق الأوسط، إيجاد خدمات جديدة للتوسع والنمو. فبعد تقديم خدمة حجز سيارات الأجرة، تخطط "كريم" حالياً لإطلاق خدمة حجز الباصات في 14 مدينة تتواجد بها.

وتهدف خدمة Careem Bus، إلى جذب الشريحة الأقل دخلاً في تلك المدن، حيث تعتزم إطلاق الخدمة التجريبية في 4 مدن مصرية على الأقل، في سبتمبر المقبل، وفقاً لما كشفته وكالة "بلومبرغ".

ولم تفصح مصادر الوكالة عن حجم استثمارات كريم في هذا المشروع الذي لم تعلن عنه رسمياً بعد، غير أنها أكدت أن الشركة رصدت أموالا ضخمة لتنفيذه.

ودخلت وحدة "أوبر" في الشرق الأوسط و"كريم" في مباحثات أولية للاندماج، بحسب مصادر "بلومبرغ"، كما تبحث "كريم" مع مستثمرين ضخ 500 مليون دولار في الشركة، وتحضر لاكتتاب أولي في البورصة متوقع في يناير المقبل.