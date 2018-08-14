"إيني" الإيطالية تحصل على ترخيص جديد للتنقيب في مصر

أعلنت شركة #إيني الإيطالية حصولها على ترخيص جديد للتنقيب البحري في مصر. وتخطط الشركة للمضي في حفر بئر استكشافية في النصف الثاني من العام الجاري.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في #مصر، توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل باستثمارات تقدر بنحو 139.2 مليون دولار و55 مليون دولار منح توقيع لحفر 15 بئراً جديدة.

وأوضحت أن الاتفاقية الأولى مع شركتي " #إيجاس" و"ثروة" للبترول وشركة "إيني" الإيطالية بمنطقة نور البحرية بالبحر المتوسط لحفر بئرين بإجمالي استثمارات 105 ملايين دولار.

الاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركتي "إيني" الإيطالية و"اينا نافتا بلين" الكرواتية بمنطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية لحفر 9 آبار بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 11.7 مليون دولار.

أما الاتفاقية الثالثة فكانت مع هيئة البترول وشركتي "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية بمنطقة دلتا النيل (نيدوكو) لحفر 4 آبار بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 22.5 مليون دولار.

وأكد وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، عقب توقيع الاتفاقيات، أن قطاع البترول المصري مستمر في عقد المزيد من الاتفاقيات البترولية باعتبارها الركيزة الأساسية لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة أن الاحتمالات البترولية بالعديد من المناطق البرية والبحرية مرتفعة ولم تبح بعد بكل أسرارها، وأن المصداقية في التعامل مع الشركاء الأجانب والالتزام بالتعهدات تحفزهم لضخ مزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.