"دانة غاز" تنتهي من إصدار صكوك جديدة بـ530 مليون دولار

أعلنت شركة "دانة غاز" عن الانتهاء من #إصدار_الصكوك الجديدة حيث سيتم إدراج هذه الصكوك في بورصة "يورونكست دبلن" ( البورصة الأيرلندية سابقًا).

وجاء ذلك بعد إنهاء جميع إجراءات التقاضي القانونية من قبل جميع الأطراف المعنية، مما وضع نهاية لجميع الإجراءات القانونية في كافة الولايات القضائية ذات الصلة.

وقد اتفقت جميع الأطراف على وقف إجراءات التقاضي في المحاكم البريطانية والإماراتية على إثر الاتفاق التوافقي لإعادة هيكلة الصكوك والذي تم التوصل إليه في مايو 2018 والذي حظي لاحقًا بموافقة ساحقة من قبل حملة الصكوك والمساهمين.

وبلغ حجم الإصدار الجديد 530 مليون دولار بنسبة ربح 4% ولمدة ثلاث سنوات، تستحق في شهر أكتوبر من عام 2020. وسيؤدي خفض حجم الصكوك ونسبة ربحيتها ( 700 مليون دولار و 8% سابقًا)، إضافة إلى تحسين الشروط الخاصة بها، إلى خفض تكلفة تمويل الشركة بمقدار 35 مليون دولار سنويًا بنسبة 63%، وسيعمل ذلك على تقوية الوضع المالي لدانة غاز، وسيدعم خططها المستقبلية لتوزيع الأرباح بشكل سنوي. علمًا بأن الشركة قد قامت بدفع مبلغ 235 مليون دولار لتسديد جزء من أصل الصكوك، وأرباح الصكوك القديمة المستحقة سابقًا، ورسوم المشاركة المبكرة.

والدكتور باتريك ألمان-وارد، الرئيس التنفيذي لشركة #دانة_غاز، قائلاً: "يسعدنا الانتهاء من إصدار الصكوك الجديدة وإدراجها. وتمثل الصكوك الجديدة صفقة رابحة لجميع الأطراف. ولا شك أننا مسرورون بالثقة الكبيرة التي أظهرتها الغالبية العظمى من حاملي صكوكنا الذين اختاروا مواصلة الاستثمار مع الشركة، ما يمثل تأييداً قوياً لشركة دانة غاز التي تعتزم المضي قدماً الآن في تطوير أصولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق ومصر".