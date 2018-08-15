الخزف السعودية: رفع رأسمال وحدة تابعة لـ155 مليون ريال

أعلنت شركة الخزف السعودية موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الخزف للأنابيب والمملوكة بنسبة 50% للخزف السعودي، في اجتماعها اليوم الأربعاء على تحويل جميع القروض الحسنة المقدمة من الشركاء للشركة وجميع مديونيات للمساهمين عليها إلى أسهم ملكية في الشركة، وتنازل المساهمين الآخرين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

وأضافت أنه نتج عن هذه الخطوة رفع رأسمال شركة #الخزف_للأنابيب من مبلغ 57 مليون ريال إلى 155 مليون ريال، ما ينتج عنه زيادة حصة شركة الخزف السعودية في رأسمال شركة الخزف للأنابيب ـ شركة زميلة من مبلغ 28.5 مليون قبل الزيادة وبنسبة ملكية تبلغ 50% إلى مبلغ 94.9 مليون ريال بنسبة ملكية تبلغ 61% بعد الزيادة، بزيادة قدرها 66.4 مليون ريال قيمة القروض والمديونيات لشركة الخزف السعودية على الشركة الزميلة.

وستؤدي هذه الزيادة إلى تحول حصة شركة الخزف السعودية في الشركة الزميلة إلى حصة مسيطرة، وسوف ينتج عن هذا التحول توحيد القوائم المالية للشركة الزميلة ضمن القوائم المالية لشركة الخزف السعودية اعتبارا من الربع الثالث للعام 2018، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية.