تراجع أرباح "نخيل" الإماراتية 17% لـ960 مليون درهم

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة #نخيل_الإماراتية إلى 960 مليون درهم في الربع الثاني من 2018، مقابل 1160 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض 17.2%.

ومقابل أرباح الربع الأول تراجعت #أرباح_نخيل بنسبة 38%، حيث كانت 1.55 مليار درهم.

وبلغت أرباح نخيل في النصف الأول من عام 2018، نحو 2.51 مليار درهم، مقابل 2.61 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 3.8%.

وقامت " #نخيل" بتسليم أكثر من 451 وحدة عقارية للعملاء في النصف الأول من العام الجاري، في حين واصلت محفظة أعمال الشركة أداءها بشكل قوي في قطاعات التجزئة والضيافة والتأجير السكني وإدارة الأصول، وبلغت الإيرادات السنوية لهذه القطاعات 2.6 مليار درهم - ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2010 - وتمثل حالياً 38% من إجمالي إيرادات الشركة.

وقالت نخيل إن نمو الإيرادات سيستمر من هذه القطاعات مع إنجاز مشاريع خاصة بالتجزئة والضيافة مثل "ذي بوينت" المقرر افتتاحه العام الجاري، و"السوق الليلي"، و"سوق ورسان"، و"ذا بالم تاور"، و"نخيل مول"، والتي من المقرر أن تفتتح جميعها في عام 2019.

ووقعت "نخيل" رسمياً عقود بناء تزيد قيمتها عن 6 مليارات درهم ما بين يناير ويونيو من العام الجاري، من بينها عقد بقيمة 4.2 مليار درهم لـ"ديرة مول"، وعقد بقيمة 600 مليون درهم لـ"ند الشبا مول"، وعقد بقيمة 447 مليون درهم لإنشاء جسر بين "جزر ديرة" والبر الرئيسي بدبي، وعقد بقيمة 385 مليون درهم لمنتجع "ريو" المكون من 800 غرفة في "جزر ديرة".

كما وقعت الشركة في النصف الأول من عام 2018، عقداً لمشروع مشترك مع "نادي النصر الثقافي الرياضي" لإنشاء مول بقيمة 300 مليون درهم، وأعلنت عن شراكة مخططة لها مع "فيينا هاوس للفنادق" لإنشاء منتجع جديد في "جزر ديرة"، كما أعلنت عن أول مشروع لها خارج إمارة دبي – مركز تسوق مجتمعي بقيمة 75 مليون درهم بالشراكة مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).