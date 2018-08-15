شركات كويتية تبدأ الإفصاح عن حجم انكشافها على تركيا

بدأت #الشركات_الكويتية تفصح عن حجم انكشافها على الأزمة التركية، حيث أفصح بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن المحفظةالتمويلية في #تركيا تتمتع بوضع جيد ومستقر، وتتنوع وبشكل متوازن بين الليرة التركية والعملات الأجنبية الرئيسية، ما يساعد في بناء حائط صد أمام تأثيرات تقلبات العملة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، مازن الناهض، إن كل المؤشرات المالية لـ"بيتك- تركيا" تفوق بمستويات جيدة الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية. ورغم الانخفاض في قيمة الليرة التركية فإن البنك يحقق معدلات نمو قوية ومستمرة على جميع الأصعدة من محفظة التمويل والودائع وإجمالي الأصول، وكذلك الأرباح، فيما انخفضت نسبة التمويلات المتعثرة كما في نهاية النصف الأول من العام الجاري لـ1.8%، أي أقل من متوسط السوق، وهو مؤشر على النمو الصحي والمستقر.

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وأوضح الناهض أن لدى "بيتك-تركيا" بنكا تابعا في ألمانيا وهو بنك KT Bank AG، الأمر الذي يقلل من نسب المخاطر بسبب التنوع الجغرافي والتنوع في محفظة التمويل ذات الجودة العالية، ناهيك عن الانتشار الجغرافي للمجموعة في الكويت وماليزيا والبحرين.

وتوقع الناهض أن يتباطأ #الاستثمار في تركيا على المدى القصير، وهو ما يؤثر سلبا على بعض القطاعات الاقتصادية في تركيا، أما على المستويين المتوسط والطويل فسيشهد استقرارا ونمواً جيداً، لأنه يرتكز على عناصر الاقتصاد الحقيقي والإنتاجية.

من جهه أخرى، صرح علي حسن خليل، رئيس العمليات في المركز المالي الكويتي "المركز"، أن إجمالي قيمة استثمارات "المركز" في تركيا تبلغ حوالي 5.72مليون دولار أميركي، وهي تمثل ملكية بنسبة 50% في مشروع تطوير شقق سكنية مخصصة للبيع يقع في منطقة (بي أوغلو) في إسطنبول.

وأوضح خليل أن القيمة الإجمالية للاستثمار تمثل أقل من 2% من إجمالي حقوق الملكية للمساهمين للشركة، وذلك كما في 30 يونيو 2018.

وأضاف خليل: "إن هيكل التمويل للمشروع يعتمد على ملكية الأسهم في الشركة المالكة للمشروع فيما لا يوجد أية قروض على تلك الشركة، وبالتالي ليس هناك أي ضغوطات للبيع من قبل أي أطراف خارجية. وهذا الوضع لهيكل التمويل يعطي فرصة أكبر "للمركز" للتأني في بيع وحدات المشروع حتى يتعافى السوق، ويتمكن من تعزيز العوائد على الاستثمار".

وقال بنك "برقان" الكويتي اليوم الأربعاء، إن أعماله في تركيا "قوية" وإنه لا يتوقع في الوقت الحالي أي تأثير يذكر على بنكه هناك، بنك "برقان إيه.إس-تركيا"، نتيجة للتقلبات الأخيرة لليرة.

وذكر برقان في بيان أن قراره السابق بتحويط استثماره في رأسمال بنك "برقان إيه.إس-تركيا" بالكامل، حمى البنك من تقلبات أسعار العملات، مؤكداً استمرار الوحدة التركية في القيام بأعمالها كالمعتاد.

وقال إدواردو إيجورين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك "برقان" في البيان، إن المجموعة اتخذت "نهج التحوط كأسلوب وقائي على استثمارها في بنك برقان إيه.إس-تركيا منذ عام 2015، بهدف التقليل من التأثيرات المباشرة المتعلقة بالاضطرابات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية".

وأشار إلى أن هذه الخطوة مكنت البنك من مواجهة التقلبات، دون تأثير سلبي على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف أن البنك مستعد في الوقت الحالي "كل الاستعداد لمواجهة التقلبات المحتملة ودعم عملائه والحفاظ على وضعه التنافسي على المدى الطويل".