عذيب تقيم دعوى ضد قرار منعها من "الترخيص الموحد"

قالت #شركة_اتحاد_عذيب_للاتصالات "جو"، إنها تقدمت في 13 أغسطس الجاري إلى المحكمة الإدارية بالرياض بدعوى طالبة الحكم بإصدار قرار قضائي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المبلغ للشركة في مايو الماضي والقاضي برفض طلب الشركة للحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية.

وأضافت #اتحاد_عذيب أنها كانت قد تلقت خطابا من #هيئة_الاتصالات_وتقنية_المعلومات السعودية في 22 مايو الماضي، برفض طلب الشركة للحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية.

وقالت إن الخطاب تضمن أنه سيتاح لها التقديم بطلب الترخيص في وقت لاحق دون التزام أو شرط من جانب الهيئة ووفقاً لمتطلبات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والحاجة لذلك الترخيص عندئذ والشروط التي تضعها الهيئة تبعاً لذلك.

وذكرت الشركة أن الدعوى تم قيدها اليوم الأربعاء.