"زين" الكويت: حكم بحبس مالك مصنع البلاستيك السعودي

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة " #زين_الكويت" إصدار محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة حكما استلمته الشركة، أمس الثلاثاء، يقضي بحبس مالك مصنع البلاستيك السعودي، وهو أحد مؤسس شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" 12 شهرا في المملكة المتحدة.

وقالت #شركة_زين_الكويت إن هذا الحكم لعدم تنفيذ القرار الصادر من المحكمة العليا في لندن في 2018، والقاضي بإلزام مالك مصنع البلاستيك السعودي بوقف الدعوى المماثلة أمام المحكمة السعودية وشطبها فورا لتفادي تنازع القرارات والحفاظ على شفافية وحسن سير الإجراءات في المملكة المتحدة.

وقالت زين "تعتبر هيئة التحكيم في #لندن هي المختصة للنظر في هذا النزاع، حيث إن مالك مصنع البلاستيك السعودي تجاهل القرار".

وأضافت "كما نعتقد أن هذا القرار سوف يعزز موقف شركة زين في القضايا التي بينهما أمام المحاكم والمتعلقة بهذا الموضوع خاصة في إجراءات تنفيذ حكم هيئة التحكيم الدولية النهائي المشار إليه في إفصاح الشركة المؤرخ في 27 مارس 2018".