"ماركة" تسجل أرباحاً تشغيلية بـ2.8 مليون درهم

سجلت شركة #ماركة أرباحاً تشغيلية وصلت إلى 2.8 مليون درهم عن الربع الثاني (قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء)، مقارنة بخسائر تشغيلية سجلت في الفترة ذاتها من العام 2017 بلغت 48.6 مليون درهم.

وقال خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة ماركة: "تعكس النتائج الإيجابية لهذا الربع وللعام 2018 حتى الآن، مدى التقدم الذي تحققه الشركة في برنامج إعادة الهيكلة، في ضوء التحديات في العامين الماضيين. لقد نجحت جهود فريق الإدارة في ترسيخ مكانة الشركة بشكل أقوى قبل عملية إعادة هيكلة رأس المال التي تم اقتراحها في وقت لاحق من هذا العام، وستسهم في تعزيز ثقة المساهمين إزاء مستقبل الشركة. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أودّ التقدم بالشكر إلى جميع مساهمينا وشركائنا وموظفينا وعملائنا على دعمهم المستمر، في الوقت الذي نواصل فيه تحقيق المزيد من التحسّن".



وقال بينوا لامونيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماركة: "يركز فريق عمل ماركة على بناء أعمال تمتاز بالمرونة والقدرة على توليد الأرباح، وتكون مدعومة بثقافة تعتمد على الأداء. ومن شأن هذا الالتزام أن يؤدي الآن إلى تحقيق نتائج إيجابية، مثل #الأرباح_التشغيلية التي سجلناها للربع الثاني على التوالي. ولا يزال التزامنا قائماً لتحقيق التعافي والنمو الصحي للشركة، وضمان القيمة لمساهمينا في المستقبل القريب".