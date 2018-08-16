دبي تحقق مع أبراج كابيتال وتمنعها من مزاولة أعمال جديدة

منعت الهيئة المعنية بتنظيم الخدمات المالية في دبي #شركة_أبراج_كابيتال من الاضطلاع بأعمال جديدة أو نقل أموال إلى شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، وهي كيان تابع لها، في إطار تحقيق في أنشطة المجموعة.

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان "نظراً إلى الصعوبات المالية التي تواجهها مجموعة أبراج، تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بمراقبة أنشطة الشركة المنظمة من قبلها، شركة أبراج كابيتال ليمتد، عن كثب".



وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها سلطة دبي للخدمات المالية أنها تحقق مع أبراج، التي تواجه مزاعم من بعض المستثمرين بإساءة استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.

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لكن أبراج نفت ارتكاب أي مخالفات، غير أن المزاعم تسببت في أزمة مالية في أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وإفريقيا.



و #أبراج_كابيتال هي الكيان الوحيد في مجموعة أبراج الخاضع لإشراف سلطة #دبي للخدمات المالية، التي أصدرت بيانها بعدما قررت محاكم مركز دبي المالي العالمي تعيين شخصيتين من شركة ديلويت كمصفيين مؤقتين مشتركين للإشراف على تصفية مجموعة الاستثمار المباشر.



ويشمل النزاع مع المستثمرين مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومؤسسة التمويل الدولية، وتسبب في وقف أنشطة الشركة الخاصة بجمع التمويلات وأثار مشكلات تتعلق بسداد الديون.



وقدمت أبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمارات طلبا للتصفية المؤقتة في جزر كايمان في يونيو بينما يدرس مشترون محتملون شراء أجزاء من أنشطة إدارة الاستثمارات في #أبراج.



وتملك سلطة دبي للخدمات المالية صلاحية تغريم أو حظر الأفراد أو الشركات من العمل في الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي.



ولم تشر الهيئة التنظيمية إلى أي عقوبات محتملة قد تواجهها أبراج.



تملك أبراج كابيتال تفويضا محدودا من أبراج لإدارة الاستثمارات يشمل إدارة الأصول وتوفير إدارة الصناديق وكذلك تقديم المشورة بشأن الاستثمارات وترتيبها.