شركة تابعة لـ"الأبحاث والتسويق" توقع عقدين إعلاميين

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، أن شركة "توق" للعلاقات العامة، إحدى الشركات التابعة للمجموعة والمملوكة لها بالكامل، والتي تقوم بتقديم الخدمات والدراسات والبحوث الإعلامية والتسويقية، وقعت اليوم الخميس، عقدين مدة كل واحد منهما خمس سنوات مع شركتين تجاريتين نشاطهما الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، لتقديم خدمات إعلامية مرئية، قيمة العقد الأول 93.7 مليون ريال سنوياً، والثاني 82.6 مليون ريال سنوياً.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقد في القوائم المالية ابتداءً من الربع الرابع من العام الجاري، بحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول".