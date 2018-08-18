مبادلة تخطط لطرح "ثبيسا" بـ 10 مليارات يورو

تعتزم شركة مبادلة للاستثمار #مبادلة ومقرها الرئيسي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي طرح شركة #ثبيسا الإسبانية للطاقة، المملوكة لها بالكامل، في اكتتاب عام أولي خلال الخريف المقبل وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأضافت الوكالة أن عملية الطرح المنتظرة سترفع قيمة «ثبيسا» إلى نحو 10 مليارات يورو بحسب صحيفة البيان.

وكانت «بلومبيرغ» قد نشرت تقريراً عن سوق عمليات الاكتتاب العام الأولي في أوروبا، وأفادت فيه بأن عملية طرح «ثبيسا» ستكون واحدة من أكبر عمليات الطرح في اكتتاب عام أولي التي تشهدها القارة العجوز خلال العام الجاري.

وسيساهم الطرح مع صفقات أخرى منتظرة خلال الفترة المتبقية من العام في إنعاش سوق عمليات الاكتتاب بالقارة الأوروبية بعد تباطؤ نسبي خلال النصف الأول من 2018.