استحواذ "أمانات" على حصة 69.3% في شركة بحرينية

استحوذت شركة " #أمانات القابضة" على حصة 69.3 % في شركة " ROYAL MATERNITY HOSPITAL " القابضة ، العاملة بـ"المستشفى الملكي للنساء" في البحرين، وذلك مقابل 141 مليون درهم.

تضاف هذه الصفقة إلى سلسلة من الاستثمارات في شركات نفذتها أمانات خلال النصف الأول من العام حيث قامت بالاستحواذ على حصة 35% في "شركة جامعة أبوظبي القابضة" في مارس 2018 إضافة إلى زيادة حصتها في "شركة #تعليم_القابضة " بنسبة 5.3% في ديسمبر 2017.

وشهد النصف الأول 2018 إنجاز "أمانات" ثاني صفقاتها الاستثمارية لهذا العام، عبر استحواذها في يونيو 2018 على أرض ومباني مدرسة "نورث لندن كوليجييت" (NLCS) في دبي، مقابل مبلغ وقدره 360 مليون درهم إماراتي والذي ساهم في تنويع قاعدة أصول أمانات عبر الاستثمار في البنية العقارية المتخصصة.

ومن الجدير بالذكر أن أمانات قامت في يوليو بالاستحواذ على 100% من ملكية جامعة "ميديلسكس" دبي والتي تعد فرعا لجامعة " #ميديلسكس " لندن في صفقة بلغت قيمتها 369 مليون درهم وبذلك تكون أمانات قد نجحت في استثمار 73% من رأسمالها لغاية أغسطس 2018.