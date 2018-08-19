رؤساء الشركات الذكور يكسبون ضعف ما تجنيه نظيراتهم

أظهر استطلاع لمعهد "تشارترد" نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن الرئيسات التنفيذيات لكبرى الشركات المدرجة في بورصة لندن يحصلن على دخل يقل بمقدار 3 ملايين جنيه (4 ملايين دولار) عن نظرائهن من الرجال.

وكشفت الأرقام أن إجمالي الدخل الشهري لرؤساء شركات FTSE 100 الذكور بلغ 5.8 مليون جنيه إسترليني، مقابل 2.6 مليون جنيه للنساء.

والفجوة هي أضيق بحوالي 12% عند مقارنة المرتبات الأساسية، وتتوسع إلى 36% في ما يخص العلاوات و 75% لخطط الحوافز طويلة الأجل.

ويأتي التقرير عقب دراسة صدرت الأسبوع الماضي من قبل CIPD ومركز High Pay، التي أظهرت أن الرجال كانوا يضطلعون بنفس الأدوار التنفيذية مثلهم مثل نظيراتهم من النساء في شركات FTSE 100. وتشير الأرقام إلى أن الرجال يكسبون أكثر من نظيراتهم بنسبة 100% في المتوسط.

وكان الرئيس الأعلى أجراً هو جيف فيربورن في شركة بناء المنازل Persimmon ، الذي حصل على ما مجموعه 47 مليون جنيه إسترليني كدخل سنوي. وكانت الرئيسة التنفيذية لشركة GlaxoSmithKline إما والمسلي الأعلى أجراً بين النساء، لكنها لم تحصل سوى على 4.9 مليون جنيه إسترليني.