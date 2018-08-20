هونر تطلق الجيل الأول من أجهزة Honor Play  

تطلق هونر، العلامة الإلكترونية للهواتف الذكية ضمن مجموعة هواوي، هاتف Honor Play الذي يعدّ أول جهاز ضمن سلسلة من المنتجات الجديدة الموجهة للألعاب.

وانتشرت ممارسة الألعاب عبر الإنترنت بدءاً من ألعاب الحاسوب إلى أجهزة الألعاب الخاصة لتصل أخيراً إلى الأجهزة المتحركة التي هيمنت على منصات الألعاب – حيث يلجأ 46% من المستخدمين في الشرق الأوسط إلى الهواتف الذكية لممارسة تلك الألعاب، وفقاً لدراسة أجرتها "نيوزو غيمنغ" للعام 2018.

وتتصدر السعودية قائمة الدول من حيث إيرادات الألعاب بواقع 765 مليون دولار أميركي، فيما حلّت الإمارات في المركز الثالث بإيرادات قدرها 322 مليون دولار.

وقد صمم جهاز Honor Play باستخدام تقنيات "معالج جرافيكس " المتطورة للمعالجة الرسومية، إلى جانب تزويده بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع العديد من الشركاء في قطاع الألعاب مثل PUBG MOBILE و Asphalt 9 لتحسين مزايا الجهاز والتجربة الشخصية.