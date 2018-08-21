أكبر شركة تعدين بالعالم تقفز بأرباحها 33%..ما هي؟

أظهرت نتائج أعمال شركة بي.إتش.بي بيليتون، أكبر شركة تعدين في العالم، اليوم الثلاثاء قفزة نسبتها 33% في الأرباح الأساسية السنوية مدعومة في الأساس بأسعار #النفط والمعادن الأساسية القوية.



وبلغت الأرباح الأساسية، التي تستبعد المكاسب والخسائر غير المتكررة، في السنة المنتهية في 30 يونيو حزيران إلى 8.93 مليار دولار من 6.73 مليار دولار في السنة السابقة، لتأتي أقل قليلا من تقديرات 15 محللا استطلعت تومسون رويترز آراءهم والتي أشارت لربح قدره 9.27 مليار دولار.



وأعلنت بي.إتش.بي بيليتون، أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في #أستراليا ، عن توزيعات أرباح نهائية قياسية قدرها 0.63 دولار للسهم، ارتفاعا من 0.43 دولار قبل عام، بدعم من تدفقات نقدية حرة بلغت 12.5 مليار دولار ساهم فيها الأداء التشغيلي القوي وارتفاع أسعار السلع الأولية.



ومع أخذ تكاليف غير متكررة في الحسبان، انخفضت أرباح بي.إتش.بي بيليتون 37 % إلى 3.71 مليار دولار.



وارتفع إجمالي الإيرادات 20 % إلى 45.81 مليار دولار.

وزادت إيرادات أنشطة استخراج الحديد الخام، أكبر قطاعات بي.إتش.بي، بنسبة 1.3 بالمئة، بينما قفزت إيرادات النحاس نحو 60 بالمئة بدعم من ارتفاع الإنتاج من منجم إسكونديدا في تشيلي.



ونمت إيرادات وحدة البترول 14.5 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط.



وقالت بي.إتش.بي إنها خفضت صافي ديونها إلى 10.9 مليار دولار، عند الحد الأدنى للنطاق المستهدف الذي يتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار.