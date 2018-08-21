بالفيديو.. أكبر طائرة شحن في العالم تحلق في سماء فرنسا

حلقت طائرة "بيلوجا إكس إل" التابعة لـ" #إيرباص " مؤخرا في أول تحليق تجريبي لها على الإطلاق، وكانت التجربة أعلى مناطق جنوب غرب فرنسا.

وتعد " #بيلوجا_إكس_إل "، التي سميت تيمنا بأحد أنواع الحيتان وتتخذ شكله، أكبر طائرة شحن في العالم، ومن المنتظر استمرار تحليقها التجريبي على مدار 10 أشهر قبل الطيران التجاري.

ويأتي التحليق التجريبي بعد أن كشفت الشركة الأوروبية عن طلاء الطائرة بشكل يشبه الحوت الأبيض حيث إن التصميم طرح للتصويت ونال استحسان أكثر من 20 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ورد في "أرقام".



وأفادت "إيرباص" بأن "بيلوجا إكس إل" تعد الأولى من بين خمس طائرات ستدخل الخدمة في عام 2019.