"s-oil" تخطط لاستثمار 4.5 مليار دولار في البتروكيماويات

قالت إس-أويل، ثالث أكبر شركة تكرير من حيث الطاقة الإنتاجية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء إنها تخطط لإنفاق أكثر من5 تريليونات وون (4.5 مليار دولار) على مشروع بتروكيماويات حتى عام 2023.



وقالت الشركة في بيان "تجري إس-أويل دراسة جدوى لبنا وحدة لتكسير اللقيم المختلط بحجم مليون و500 ألف طن سنويا ومنشآت لأنشطة المصب المرتبطة بالأوليفينات من أجل توسعة محفظتها الخاصة بأنشطة البتروكيماويات".



ومن المقرر بناء المنشآت الجديدة في مدينة أولسان، حيث توجد مصفاتها البالغة طاقتها 669 ألف برميل يوميا.