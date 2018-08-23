نمو شركات منطقة اليورو يظل بطيئا مع إغلاق مصانع بالصيف

أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الخميس أن نمو شركات #منطقة_اليورو ارتفع قليلا هذا الشهر، لكن ليس بالقدر الذي كان متوقعا، مع تأثير آفاق الحرب التجارية المتنامية سلبا على التوقعات.



لكن آي.اتش.اس ماركت التي تجري المسح حذرت من أن بيانات أغسطس آب تستند إلى حجم عينة أقل بكثير، وبالأخص بين شركات الصناعات التحويلية والتي بلغت نحو نصف العدد المعتاد للمشاركين في المسح في بعض الدول.



وقال كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.اس ماركت كريس وليامسون "بيانات أغسطس آب تستلزم على الدوام بعض الحذر فيما يتعلق بمنطقة اليورو وعلى الأخص في الدول الرئيسية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا حيث تُغلق المصانع لفترات طويلة، وبدرجة أقل في ألمانيا".



لذا فعلى الرغم من أن النمو ظل بطيئا نوعا ما، فمن المستبعد أن تثير نتائج أغسطس آب قلق صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي العازمين على وقف برنامجهم لشراء السندات البالغة قيمته 2.6 تريليون يورو بنهاية العام.



وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات بمنطقة اليورو، الذي يُنظر إليه كمؤشر جيد على متانة الاقتصاد، آب إلى 54.4 في أغسطس آب من 54.3، ليأتي دون متوسط التوقعات البالغ 54.4 في استطلاع رويترز. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.



وفي مؤشر على أن الشركات غير متفائلة بحدوث تسارع في أي وقت قريب، انخفض مؤشر الإنتاج في المستقبل، الذي يقيس درجة التفاؤل، إلى أدنى مستوى في عامين تقريبا عند 61.3 من 63.1.



وقال وليامسون إن مؤشرات مديري المشتريات تنبئ بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي سيبلغ نحو 0.4 % وهو ما يضاهي التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.



وشهدت الشركات العاملة في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة انتعاشة محدودة.

وزاد مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 54.4 من 54.2 في يوليو تموز، ليتماشى مع التوقعات في استطلاع رويترز لكنه يظل بعيدا عن مستويات مطلع العام.