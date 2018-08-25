سيمنز تنسحب من إيران مؤكدة "الالتزام الصارم" بالعقوبات

أعلنت #شركة_سيمنز_الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية، التراجع عن أنشطتها في #إيران.

وقالت سيمنز بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إنها ستواصل اهتمامها بالالتزام الصارم بكافة قيود التصدير وكافة اللوائح.

وأشارت الشركة إلى التزامها حتى في "#العقوبات_الثانوية_الأميركية".

وانضمّت سيمنز إلى أكثر من 200 شركة ومؤسسة وبنوك أعلنت انسحابها من إيران في الوقت الذي بدأت فيه #محكمة_العدل_الدولية النظر في شكوى قدمتها إيران بهدف وقف إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها.

وقال السفير الأميركي لدى ألمانيا، #ريتشارد_غرينل، كتب على موقع التواصل الاجتماعي أن #سيمنز أخبرته بأنها ستنسحب من #إيران لتلبية العقوبات الأميركية.

يذكر أن المدير المالي للشركة، #رالف_توماس، كان قد أعلن في مايو الماضي، أن #سيمنز ستنهي الأعمال التي بدأتها في إيران ما دام ذلك ممكناً في الإطار القانوني.