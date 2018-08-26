"أمانات" تستحوذ على حصة أغلبية في مستشفى بالبحرين

أعلنت شركة "أمانات" القابضة، أكبر شركة استثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الخليج، اليوم الأحد، عن استحواذها على حصة تمثل 69.3% من المستشفى الملكي للنساء في البحرين، في صفقة بلغت قيمتها 141.7 مليون درهم إماراتي.

وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية "أمانات" الاستثمارية في الاستحواذ على أصول تعود بعوائد مجدية وقيمة مستدامة. وبذلك يصل حجم استثمارات "أمانات" في الأصول الرائدة إلى حوالي 2 مليار درهم، مكونة من ثلاثة أصول في قطاع التعليم بواقع 46% من حجم الاستثمار، وثلاثة في قطاع الرعاية الصحية بواقع 35%، وأخرى في البنية العقارية المتخصصة بواقع 19%.

ومع إتمام هذا الاستثمار وصل الحجم الإجمالي لاستثمارات "أمانات" إلى نسبة 79% من رأس المال المدفوع، والبالغ 2.5 مليار درهم إماراتي، وتضم محفظتها الاستثمارية كلاً من: جامعة "ميديلسكس" دبي وشركة جامعة أبوظبي القابضة، وتعليم القابضة، ونورث لندن كوليجييت، والمركز الطبي الدولي، وسكون العالمية القابضة.