"الكثيري القابضة" تقر زيادة رأسمال عبر أسهم منحة بـ20%

أعلنت شركة #الكثيري_القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال، والذي عقد يوم الخميس الموافق 16 أغسطس، والذي تضمن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة كما يلي:

أ- رأس المال قبل الزيادة 31,395,000 ريال، رأس المال بعد الزيادة 37,674,000 ريال، نسبة الزيادة 20%.

ب - عدد الأسهم قبل الزيادة 3,139,500 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 3,767,400 سهم.

ج - سيتم منح (1) أسهم لكل (5) أسهم.

د - ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 6,279,000 ريال (مبلغ 5,983,380 ريال من حساب الأرباح المبقاة، ومن حساب الاحتياطي النظامي مبلغ 295,620 ريال).

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملاءة المالية.

وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 28.10 ريال لهذا اليوم الاحد الموافق 26/08/2018، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28/08/2018.