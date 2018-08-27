الحرب التجارية تضع شركات الصين في مأزق

في مسعاها للرد على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على وارداتها، ارتأت #الصين الضغط على شركاتها للعثور على موردين وعملاء خارج الولايات المتحدة. لكن ليس هناك بدائل كثيرة للسوق الأميركية كمستورد للسلع والتكنولوجيا الصينية.

وتبحث شركة "رين جيدينغ"، المتخصصة في صناعة القفازات الجراحية المعقمة، عن أسواق جديدة. لكن الشركة، وهي شريك في "هونغيشانغين" للعلوم الطبية والتكنولوجيا المحدودة ومقرها مدينة زيبو شرقي البلاد، تقول إنه لا توجد جهة بإمكانها استيعاب 60% من مبيعاتها لزبائن أميركيين العام الماضي.

وألغت الصين مشتريات فول الصويا من الولايات المتحدة، تاركة مصنعي الأغذية وشركات الأعلاف يتدافعون لسد هذه الفجوة.

ورفعت الدولتان التعريفات الجمركية على 50 مليار دولار من سلع كل منهما، في نزاع حول سياسة بكين التكنولوجية. ويستعد ترمب لفرض عقوبات على 200 مليار دولار إضافية من الواردات الصينية.