"جبل عمر" تستكمل بيع 90 وحدة سكنية لـ"صندوق البلاد"

أعلنت شركة #جبل_عمر للتطوير أنها استكملت كافة شروط صفقة بيع 90 وحدة سكنية في المرحلة الثانية بمشروعها بمكة المكرمة لصندوق البلاد للضيافة بشكل نهائي.

وأشارت الشركة إلى أنها استلمت المبالغ بقيمة تعادل 1.105 مليار ريال، وأنها قامت باستيفاء كافة الشروط والمتطلبات المحاسبية ومتطلبات المراجع الخارجي لعكس الأثر المالي الإيجابي للصفقة في الربع الثالث من هذا العام.

وكانت الشركة قد وقعت في شهر أبريل 2017، مذكرة تفاهم مع البلاد المالية لبيع 93 وحدة سكنية في المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر لصندوق عقاري جارٍ تأسيسه من قبل شركة البلاد المالية.