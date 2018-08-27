كريم: لا اكتتاب هذا العام والاندماج مع "أوبر" إشاعة

أكد باسل النحلاوي، المدير العام لمنطقة الخليج في شركة "كريم"، في مقابلة مع صحيفة Gulf News الإماراتية، أن الشركة لا تنظر في طرح أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الراهن.

وقال النحلاوي إن موضوع اندماج #كريم و #أوبر ليس سوى إشاعات في السوق، وإن الخبر برمته خال من الصحة.

في المقابل، أوضح المدير العام لمنطقة الخليج في "كريم"، أن الشركة تعتزم التوسع في مجال التطبيقات المتعلقة بتوصيل الطعام، وذلك نظراً لحجم هذه السوق البالغة قيمتها 15 مليار دولار في الشرق الأوسط.

وكانت "كريم" استحوذت على تطبيق RoundMenu في فبراير الماضي. وأضاف النحلاوي أن 60% من سكان الإمارات يطلبون وجباتهم من خلال التطبيقات الإلكترونية، ما يدل على حجم الفرص في هذا القطاع.

يشار إلى أن شركة "كريم" تأسست في 2012، وتخدم 14 مليون عميل في المنطقة.