تسوية مفاجئة تلغي حكماً بحبس مؤسس "أبراج" 3 سنوات

في آخر تطورات قضية مجموعة أبراج، ذكرت رويترز أن مؤسس المجموعة #عارف_نقفي توصل إلى تسوية سيُلغى بموجبها حكم محكمة الشارقة بالسجن 3 سنوات على خلفية دعوى شيك بدون رصيد بقيمة 218 مليون دولار، رفعها عليه حميد جعفر الشريك المؤسس في أبراج.

من جهته أكد محامي نقفي، حبيب الملا، التوصل لاتفاقية تسوية مع المدعي وبالتالي وقف إجراءات التقاضي.

وأوضح الملا أن التسوية الأخيرة شملت كل الشيكات المستحقة لصالح حميد جعفر، وأنه لا توجد أي موانع قانونية لعودة عارف نقفي للإمارات.

موضوع يهمك ذكر مستثمرون في صندوق استثمار تابع لمجموعة #أبراج أن المجموعة مازلت مدينة لهم بمبلغ 300 مليون دولار مطالبين بإزالة... مستثمرون: "مجموعة أبراج" مدينة لنا بـ300 مليون دولار شركات

ويوم أمس ذكر مستثمرون في صندوق استثمار تابع لمجموعة #أبراج أن المجموعة مازالت مدينة لهم بمبلغ 300 مليون دولار مطالبين بإزالة المجموعة من إدارة صندوق الاستثمار.

ويقدر هذا المبلغ بثلاثة أضعاف ما أعلنت عنه شركة المحاسبة DELOITTE التي عينتها أبراج في شهر يونيو الماضي للنظر في المطالبات المستحقة.

وأضاف المستثمرون أنهم سيتوقفون عن دفع الرسوم الإدارية لأبراج وذلك بسبب الإخلال بواجبات إدارة الصندوق من قبل أبراج.